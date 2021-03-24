Edremit Belediyesi izinsiz tabelaları kaldırdı

Balıkesir'in Edremit Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü, Gelir Şefliği ve Zabıta Müdürlüğü'nün koordineli çalışması sonucu Edremit genelinde izinsiz asılmış afiş, branda, el ilanı ve tabelalar kaldırıldı.

Edremit Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü ve Gelir Şefliği şehir genelinde görüntü kirliliğine yol açan izinsiz asılmış tabela, afiş, el ilanı ve brandalarla ilgili harekete geçti. Kamuya açık alanlarda reklam ve tabela yönetmeliği hükümlerine aykırı olarak; tabelalar, afiş, el ilanı ve branda asan vatandaşlara uyarıda bulunularak yönetmeliğe aykırı olanları Zabıta ekipleri tarafından kaldırıldı. Ekipler, kentin estetiğinin ve işlevlerinin olumsuz etkilenmemesi için konuyla ilgili denetimlerin aralıksız devam edeceğini bildirdi.