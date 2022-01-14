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Edremit Belediyesi Kazdağları'nda yolları açıyor

Balıkesir’in Edremit Belediyesi Kazdağları’nda etkili olan kar yağışı nedeniyle bölgede yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Balıkesir'in Edremit Belediyesi Kazdağları'nda etkili olan kar yağışı nedeniyle bölgede yol açma çalışmalarını sürdürüyor.


Kazdağları'ndan geçen ve Balıkesir'in Edremit ile Çanakkale'nin Yenice ilçelerini birbirine bağlayan yolda kar yağışı etkili oluyor.


Edremit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Karayolları Bölge Müdürlüğü ile koordineli şekilde Edremit-Kalkım yolunun Hanlar bölgesinde araçların yolda buzlanma sonucu vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına, iş makineleri tarafından kar küreme ve tuzlama çalışmaları aralıksız devam ediyor.


Ayrıca yoldan çıkan ve mahsur kalan araçlarda belediye ekipleri tarafından kurtarılıyor.


Ekipler vatandaşları zincirsiz veya kış lastiği olmadan yola çıkmamaları hususunda uyarıyor. Jandarma ekipleri zincirsiz ve çeki halatı olmadan yola çıkılmasına izin vermiyor. Kar yağışının hafa sonu dahil olmak üzere birkaç gün daha bölgede etkisini sürdürmesi bekleniyor.

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