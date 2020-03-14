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Edremit Belediyesi koronaya karşı önlem alıyor

Balıkesir’in Edremit Belediyesi, korona virüsünün Türkiye’de görülmesinin ardından, Edremit genelinde detaylı ilaçlama çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Balıkesir'in Edremit Belediyesi, korona virüsünün Türkiye'de görülmesinin ardından, Edremit genelinde detaylı ilaçlama çalışmalarını yoğunlaştırdı.


Edremit Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri; banklar, çocuk oyun alanları, ibadethaneler, duraklar, bekleme koltukları, tuvaletler gibi vatandaşın ortak kullanım alanlarında ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmalarına hız verdi. Edremit'in tüm mahallelerinde eksiksiz olarak dezenfeksiyon çalışması yapan ekipler, Edremitli vatandaşların sağlığı için 4. nesil malzemeler kullanıyor. Aynı zamanda Edremit Belediyesi'ne ait tüm topluma taşıma araçlarında da hijyen sağlamak ve halk sağlığını korumak amacıyla ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmalarına devam ediliyor. Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, dünyayı tehdit eden korona virüsüne karşı Edremit Belediyesi olarak üstlerine düşen tüm sorumlulukları yerine getirdiklerini ifade etti. Arslan, “Tüm dünyayı tehdit eden salgına karşı gerekli önlemlerimizi alıyor, Edremit'teki tüm ortak kullanım alanlarında dezenfeksiyon çalışmalarını düzenli olarak yerine getiriyoruz. Belediyemizin sosyal medya kanallarından da korunma yöntemlerini detaylı olarak kamuoyuyla paylaştık. Tüm vatandaşlarımızı panik yapmadan korunma yöntemlerini uygulamaya davet ediyorum. ” dedi.

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