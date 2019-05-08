Edremit Belediyesi Mayıs ayı toplantısı yapıldı

Balıkesir'in Edremit Belediyesi Mayıs ayı olağan toplantısı Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan başkanlığında yapıldı. Çiftçi Malları Koruma Meclisi üyelerinin seçildiği toplantında Edremit Belediyesi'nin 2018 yılı kesin hesap raporu kabul edildi. Ayrıca 58 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Edremit Belediye Meclisi Mayıs ayı olağan meclis toplantısı yapıldı. Toplantıda ilk olarak 4081 Sayılı Çiftçi Malları'nın Korunması Hakkında ki Kanunun 4. Maddesi uyarınca Çiftçi Malları Koruma Meclisi ve Murakabe Meclisi seçimleri yapıldı. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü kurulması, Ed-Bel Ltd. şti'nin unvan değişikliği ile ilgili talebi, 657 sayılı yasaya tabi olarak çalışan devlet memurlarına ödenecek 2019 Mali Yılı Sosyal Denge Tazminatıyla ilgili yetkili memur sendikası Tüm-Yerel-Sen ile görüşme yapmak ve sözleşme imzalamak için Riyaset Makamına yetki verilmesi, mülkiyet hakkı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne ait Şehit Hamdibey Stadyumunun Edremit Belediyesi Tüzel Kişiliğine 5 yıl süre ile kiralanması, talepte bulunan çeşitli amatör spor kulüplerine yardımda bulunulması görüşülerek kabul edildi.

Ayvalık Turizm Geliştirme Birliği Üyelerinin seçimi yapıldı. İmar ile ilgili konular İmar Komisyonu'na, diğer bazı gündem maddeleri de incelenmek üzere ilgili ihtisas komisyonlarına sevk edildi. Edremit Belediyesinin 2018 Mali Yılı İdare ve Kesin Hesap raporu görüşülerek kabul edildi.