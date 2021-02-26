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Edremit Belediyesi personeline Covid-19 testi yapıldı

Balıkesir’in Edremit Belediyesi yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı önlemlerini en üst seviyede tutuyor.

Balıkesir'in Edremit Belediyesi yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı önlemlerini en üst seviyede tutuyor. Edremit Belediyesi pandemi ile mücadele kapsamında belediyede görevli tüm personeline COvid-19 (Prc) testi yaptırdı.


Küresel bir salgına dönüşen yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı ülkemizde ilk vakanın görülmesinden itibaren en üst seviyede mücadele eden Edremit Belediyesi, hem kendi personelini hem de halkı korumak amacıyla tüm personelini test yaptırdı. Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'ın Edremit İlçe Sağlık Müdürlüğü ile yaptığı temaslar sonucunda belediyede görev yapan tüm personele Covid-19 (Pcr) testi yapıldı.


Personel ile birlikte test yaptıran Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, “Küresel salgınla mücadelede Edremit Belediyesi olarak Kaymakamlık ve sağlık birimlerimiz ile koordinasyon içerisinde günün 24 saati hizmet veriyoruz. Personelimize hizmet içi eğitimlerin yanında görevlerini yerine getirirken pandemi kurallarına azami özen göstermeleri konusunda uyarıda bulunuyoruz. Kentlimize daha sağlıklı ve güvenle hizmet edebilmek için tüm personelimize test yaptırdık. Umarım alacağımız önlemlerle bu salgın illetinden kısa sürede kurtuluruz. Bu salgın sürecinde özveri ile görevini yerine getiren mesai arkadaşlarıma ve sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

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