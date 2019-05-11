Edremit Belediyesi şehit annelerini unutmadı

Balıkesir'in Edremit Belediyesi şehit ailelerini ziyaret etti. Annelerin “Anneler Günü”nü kutladı.

Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'ın eşi Oya Arslan, Belediye Meclis Üyeleri Neriman Çelik ve Özlem Uysal Edremitli şehitlerin aileleriyle buluştu. Şehitler Gökhan Kıncak, Ramazan Güleç, Serdar Akbulut, Aycan Özdil ve Muzaffer İlker Eşer'in ailelerini ziyaret etti. Şehit annelerinin “Anneler Günü”nü kutlayan heyet, belediye olarak her zaman şehit ailelerinin yanında olduklarını belirtti. Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan da yayınladığı mesajda “Edremit Belediyesi olarak her zaman ve koşulda en ufak bir tereddüt dahi göstermeden şehit ailelerimizin yanlarında olacağız.” dedi.