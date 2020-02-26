İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Edremit Belediyesi sinekle mücadeleye başladı

Balıkesir’in Edremit Belediyesi kent genelinde, sinekle ve haşereyle mücadele çalışmalarına hızla devam ediyor.

Balıkesir'in Edremit Belediyesi kent genelinde, sinekle ve haşereyle mücadele çalışmalarına hızla devam ediyor.


Edremit Belediyesi, yaz aylarında yaşanan sinek ve haşere sorununu çözmek için lavra döneminde ilaçlama çalışmalarına başladı. Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından kurulan ilaçlama ekipleri, haftanın 7 günü Edremit'in tüm mahallerini dolaşarak detaylı ilaçlama çalışması yapıyor. Özellikle arıtma, kanalizasyon ve sazlık alanlarda yapılan ilaçlama çalışmalarıyla sinek ve haşere sorununa daha köklü çözüm sağlanması hedefleniyor. Yaz aylarına kadar aralıksız devam edecek ilaçlama çalışmaları sonrası sinek ve haşere sayısının azaltılarak yaz aylarında vatandaşların sorun yaşamasının önüne geçilmesi amaçlanıyor. Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, “Yaz aylarında vatandaşın en büyük sorunu olan sinek ve haşere sorununa tam zamanında müdahale ediyoruz. Lavra döneminde başladığımız ilaçlama çalışmaları yaz aylarına kadar devam edecek. Böylelikle sinek ve haşere sorununu çözerek vatandaşlarımızın yazın rahat etmesini sağlayacağız” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.