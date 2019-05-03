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Edremit Belediyesi “WhatsApp İletişim Hattı” oluşturuldu

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nden sonra Edremit Belediyesi tarafından kurulan WhatsApp İletişim Hattı” ile sorunlar artık daha çabuk çözüme kavuşturulması hedefleniyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden sonra Edremit Belediyesi tarafından kurulan WhatsApp İletişim Hattı” ile sorunlar artık daha çabuk çözüme kavuşturulması hedefleniyor.


Yeni iletişim hattı ile Edremit Belediyesi vatandaşlardan gelen şikâyet, istek ve taleplere daha hızlı cevap verilmesine imkân tanıyacak.


WhatsApp İletişim hattından Edremit Belediyesi'ne şikayet, istek ve taleplerini iletmek isteyen vatandaşların 0 552 374 03 74 nolu telefondan ulaşım sağlanabilecek.


Tek merkezden yönetilecek olan ve fotoğraflarınında çekilmesini istenilen sistemile vatandaşlardan gelen şikayetler değerlendirilerek ilgili birimlere sevk edecek ve sorunlar kısa sürede çözüm sağlanması amaçlanıyor.

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