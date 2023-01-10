Edremit Belediyesi yağışlara karşı hazır

Balıkesir'in Edremit Belediyesi kent genelinde beklenen sağanak yağışlara karşı önlem alıyor. Belediye ekipleri aynı zamanda müdahale için 7/24 sahada olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan şiddetli yağış uyarılarına karşı ilçede çalışmalar üst seviyeye çıkarılıyor. Edremit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kent genelindeki mazgal ve menfezlerin kontrolünü sağlayarak eksiklikleri tamamlıyor. Belediye ekipleri önümüzdeki günlerde beklenen şiddetli yağışlarda herhangi bir sorun yaşanmaması için görev başında. Tıkanan menfezlerin temizliğini sağlayan ekipler yağışlara karşı önlemleri tamamladıktan sonra da sahada olacak. Yetkililer 7/24 esasına göre müdahale için hazır olan Edremit Belediyesi'ne vatandaşların da 444 85 10 numaralı çağrı merkezinden ulaşabileceğini ifade etti. Vatandaşların tespitleri ve şikayetleri bu numaraya bildirmesiyle ekipler doğru zamanda olumsuzluklara müdahale edebilecek.