Edremit Belediyesi Yurdun Sesi Korosu sahne aldı

Balıkesir'in Edremit Belediyesi Yurdun Sesi Korosu “Yeni Yıla Merhaba' konserinde Şükrü Tunar Kültür Merkezi'nde izleyici karşına çıktı.

Edremit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren “Yurdun Sesi Korosu” koronavirüs salgını nedeniyle verdiği uzun aranın ardından “Yeni Yıla Merhaba” Türk Halk Müziği konseri ile müzikseverlerle buluştu.

Şükrü Tunar Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konserde TRT İzmir Radyosu'ndan emekli Türk Halk Müziği sanatçısı koro şefi Zeki Çiçek yönetiminde sahne alan Edremit Belediyesi Yurdun Sesi Korosu, Edremit yöresine ve Ege Bölgesi'ne ait eserler seslendirdi. Önceki yıllarda yapılan çalışma ile yeniden gün yüzüne çıkartılan Edremit türküleri büyük bir beğeni ile izlendi.

Koro halinde ve solo olarak icra edilen eserler konukları coştururken, zaman zaman da duygusal türkülerle hüzünlendirdi.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Gerkuş, konser sonunda koro şefi Zeki Çiçek ve koro elemanlarına çiçek verdi.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, “Türküler bizim geçmişten günümüze ve geleceğe uzanan en önemli değerlerimizden. Edremit türkülerimiz başta olmak üzere bize türkülerle dolu güzel bir gece yaşattığı için koro şefimiz Zeki Çiçek ve koroda görevli tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi. Konserde katılanlarda Edremit Türkükleri kitabı ve CD'si dağıtıldı.