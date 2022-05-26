Edremit Belediyesi'nde 25 taşıt ve iş makinesi hurdaya ayrıldı

Edremit Belediyesi'nde 2014 yılında Balıkesir'in Büyükşehir olması ile kapatılan belde belediyelerinden devredilen ve sık sık arızalan, bakım ve onarım giderleri yüksek olması nedeniyle kullanım dışı bırakılan 19 adet taşıt ve 6 adet iş makinesi hurdaya çıkarıldı.

Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda 18.01.2007 tarih ve 26407 nolu Resmi Gazete ile yayımlanan Taşınır Mal Yönetmeliğinin ilgili maddeleri gereği oluşturulan komisyon tarafından 25 adet taşıt ve iş makinesinin ekonomik ömrünü tamamladığı, teknik ve fiziki nedenlerle kullanılmasında yarar görülmediği yönünde ki raporu üzerine toplam 145 bin kg hurda Makine Kimya Endüstri Kurumu'na teslim edildi.

Taşıt ve iş makinelerinin hurdaya ayrılması ile her yıl ödenen trafik sigortası başta olmak üzere bakım onarım giderleri ve akaryakıt sarfiyatı gibi alanlarda belediye bütçesine önemli tasarruflar sağlandı.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, vatandaşa hizmeti en etkili ve hızlı şekilde ulaştırmak için belediyeye yeni araç ve makine kazandırırken ömrünü tamamlayan taşıtların da ilgili yasalar uyarınca hurdaya çıkarıldığını ifade etti.

Başkan Arslan, “Ekonomik ömrünü tamamlayan taşıt ve iş makineleri hiç kullanılmadan beklediği halde bile ekonomik olarak bütçemize giderek olarak yansıyor. Bütçemizi en verimli ve ekonomik olarak kullanabilmek için gerekli hassasiyeti gösteriyoruz. Ekonomik ömrünü tamamlamış taşıtları hurdaya çıkararak hem giderlerden tasarruf hem de hurda gelirlerinden bütçemize katkı sağlamış oluyoruz” dedi.