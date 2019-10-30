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Edremit Belediyesi'nde komşuya ziyaret

Balıkesir’in Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Tümdeniz Çelebi, ED-BEL Şirketi Akçam Otel Müdürü Ömer Faruk Gültekin ile birlikte Yunanistan’ın Midilli (Lesvos) Adasına ziyarette bulundu.

Balıkesir'in Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Tümdeniz Çelebi, ED-BEL Şirketi Akçam Otel Müdürü Ömer Faruk Gültekin ile birlikte Yunanistan'ın Midilli (Lesvos) Adasına ziyarette bulundu.


Çeşitli incelemelerde bulunan Başkan Yardımcısı Çelebi "Midilli ile ikili ilişkilerimizi güçlendirmek için birlikte işbirliği çalışmaları gerçekleştireceğiz. Yeni projeler üretiyor, bununla ilgili fikir alışverişlerinde bulunuyoruz. Bu kapsamda hazırladığımız bir proje ile birlikte bölgemizin ve ülkemizin önemli değeri Sabahattin Ali'nin Kürk Mantolu Madonna kitabı Yunanca'ya çevrilecek. Yapacağımız projelerde ticari, turizm ve kültürel çalışmalara öncelik vereceğiz. Bu ziyaretimizde de yetkililerle görüşlerimizi paylaştık. Misafirperverlikleri için Yunanistan Millet Meclisi Başkan Yardımcısı Charalampos Athanasiou'ya, Midilli Belediyesi Kültür Danışmanı Rallou Kralli'ye, Midilli Belediyesi Kültür ve Turizm Şirketi Başkanı Afroditi Vatı Mourgiola'ya, Danışman Giorgas Koulaginis'e, Mali Başkan Yardımcısı Giorgos Alanis'e, Molyvos Başkanı Athanasios Andriotis'e ve yardımcısı Panagiotis Triantafillou'ya teşekkür ediyorum." dedi.

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