İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Edremit Belediyesi'nde korona virüsle mücadele toplantısı

Balıkesir’in Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, başkan yardımcıları, daire müdürleri ve danışmanlar ile tüm dünyayı tehdit eden korona virüsüne karşı alınacak önlemlerle ilgili toplantı gerçekleştirdi.

Balıkesir'in Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, başkan yardımcıları, daire müdürleri ve danışmanlar ile tüm dünyayı tehdit eden korona virüsüne karşı alınacak önlemlerle ilgili toplantı gerçekleştirdi.


İlk günden itibaren belediye olarak konuya titizlikle eğildiklerini belirten Başkan Arslan, korona virüse karşı vatandaşın sağlığı için tüm önlemlerin alınacağını, kent genelinde ilaçlama ve önlem çalışmalarının da aralıksız devam edeceğini bildirerek ilgili müdürlere bu yönde talimatlarını verdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.