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Edremit Belediyesi'nde Tayfun Gerkuş, Başkan Yardımcısı

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan tarafından yapılan görevlendirme ile Belediye Başkan Yardımcılığına Tayfun Gerkuş getirildi.


Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, göreve başladıktan sonra çalışma kadrosunu belirmeye başladı. Başkan Arslan, daha önce Belediye Başkan Yardımcısı olarak görevlendirdiği Belediye Meclis Üyeleri Tümdeniz Çelebi ve Ahmet Elman'ın ardından üçünü yardımcısını da belirledi. Önceki dönemde Belediye Meclis Üyeliği ve Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanlığı yapan Tayfun Gerkuş, Başkan Arslan tarafından yeni Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildi. Belediye Başkanı Hasan Arslan, belediye olarak başkandan, meclis üyelerine, daire müdürlerinden tüm personele kadar vatandaşlara ve ilçeye en güzel çalışmaları hayata geçirmek için çalışacaklarını söyledi.

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