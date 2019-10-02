Edremit Belediyesi'nden anlamlı ziyaret

Edremit Belediye Meclis Üyesi Neriman Çelik ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü personeli Kızılay Huzurevi sakinlerine çiçek dağıttı. Belediye Meclis Üyesi Neriman Çelik, “Huzurevindeki tüm büyüklerimizin huzurlu ve sağlıklı ömürler geçirmelerini diliyoruz. Hayatımız boyunca bize öğretici ve yol gösterici olan büyüklerimizi unutmayarak Edremit Belediyesi olarak yanlarında olmaya devam edeceğiz” dedi.