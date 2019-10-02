İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Edremit Belediyesi'nden anlamlı ziyaret

Edremit Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Edremit Kızılay Huzurevi sakinlerini ziyaret ederek gönüllerini aldı.


Edremit Belediye Meclis Üyesi Neriman Çelik ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü personeli Kızılay Huzurevi sakinlerine çiçek dağıttı. Belediye Meclis Üyesi Neriman Çelik, “Huzurevindeki tüm büyüklerimizin huzurlu ve sağlıklı ömürler geçirmelerini diliyoruz. Hayatımız boyunca bize öğretici ve yol gösterici olan büyüklerimizi unutmayarak Edremit Belediyesi olarak yanlarında olmaya devam edeceğiz” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.