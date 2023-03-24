Edremit Belediyesi'nden fırınlara Ramazan denetimi

Balıkesir'in Edremit Belediyesi ekipleri Ramazan ayı ile birlikte vatandaşların yoğun olarak hizmet aldığı unlu mamul işletmeleri ve fırınlara denetimlerini sıklaştırdı.

Edremit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ilçe genelindeki unlu mamul işletmeleri, fırın ve pastanelerde Ramazan ayı dolayısıyla öncelikle pideler olmak üzere fiyat, gramaj ve hijyen denetimi gerçekleştirdi. Zabıta Müdürlüğü personeli her mahalledeki işletmeleri denetleyerek vatandaşın sağlıklı ve güvenli alışveriş yapabilmesi için denetimlerini sürdürüyor. Ramazan ayı boyunca denetimlerin sıklıkla uygulanacağını vurgulayan belediye yetkilileri vatandaşların gıda tüketimi konusunda daha iyi hizmet alabilmesi için çalışmaları sürdürecek.