Edremit Belediyesi'nden geniş kapsamlı temizlik

Balıkesir'in Edremit Belediyesi ilçe genelinde geniş kapsamlı temizlik çalışmasına başladı. Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'ın talimatıyla İbrahimce Mahallesi'nde başlayan çalışmalar bütün mahallelerde devam edecek.

Edremit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından her hafta ayrı bir mahallede gerçekleştirilecek olan detaylı mahalle temizliği İbrahimce Mahallesi'nde yapıldı. Belediye ekiplerinin dört koldan temizlediği mahalle arazözler tarafından yıkanarak temiz hale getirildi. Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, “Salgın sürecinde yeni normale geçtiğimiz günlerde temizlik hizmetlerini aksatmayarak daha da titiz bir şekilde sürdürüyoruz. Çevre sağlığını gözeterek bütün mahallelerimizde detaylı olarak yaptığımız bu temizlik çalışmalarına devam edeceğiz” dedi.