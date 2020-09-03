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Edremit Belediyesi'nden Gömeç Belediyesi'ne ziyaret

Balıkesir’in Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Gömeç Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam’ın makamında ziyaret ederek karşılıklı iş birliğinin artırmanın yollarını masaya yatırdı.

Balıkesir'in Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Gömeç Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam'ın makamında ziyaret ederek karşılıklı iş birliğinin artırmanın yollarını masaya yatırdı.


Ziyaret hakkında bilgi veren Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan “Başkan Yardımcım Tümdeniz Çelebi ile birlikte Gömeç Belediye Başkanımız Mehmet İrem Himam'ı makamında ziyaret ediyoruz. Sosyal demokrat anlayışla yönetilen iki komşu belediye olarak, işbirliğimizi arttırma konusunda mutabakat sağladık. Değerli meslektaşım Himam'a misafirperverliği için teşekkür ediyorum.” Dedi.

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