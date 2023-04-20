Edremit Belediyesi'nden iftar yemeği

Edremit Belediyesi Ramazan Ayı'nın sonunda Tuzcumurat Mahallesi'nde iftar yemeği verdi. Vatandaşlarla bir araya gelen Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan da vatandaşlarla birlikte iftar yaptı.

Edremit Belediyesi'nin Tuzcumurat Mahallesi'nde düzenlediği iftar yemeğine katılım yoğun oldu. Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, iftardan önce vatandaşların yanına giderek tutulan oruçların kabul olmasını diledi. Birliğin, beraberliğin ayı Ramazan'ı uğurladıklarını, Edremitlilerle bir araya geldiklerini belirten Başkan Arslan, “Ramazan'ın bereketiyle kurduğumuz soframıza gelip bu mübarek günde ekmeğimizi paylaştığımız herkese teşekkür ediyorum. Hoşgörünün, paylaşımın, bereketin ayı Ramazan'da tutulan oruçların edilen duaların kabul olmasını diliyor, birlikte Ramazan sofralarında tekrar buluşmayı diliyorum.” dedi.