Edremit Belediyesi'nden sanatçılara vefa

Balıkesir'in Edremit Belediyesi ilçede yaşayan sanatçılarla yakından ilgileniyor. Özel Kalem Müdürü Tayfun Canlı, Akçay'da yaşayan sinema sanatçısı Bulut Aras'ı ziyaret ederek Başkan Selman Hasan Arslan'ın selamlarını iletti.

Edremit ilçesi son yıllarda birçok sanat, spor ve siyasetin tanınmış isimlerinin ikameti haline geldi. Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan ilçede yaşayan bu değerlerle yakından ilgileniyor. Başkan Arslan'ın görevlendirmesi ile Özel Kalem Müdürü ve Belediye Sözcüsü Tayfun Canlı, Akçay'da yaşayan Yeşilcam'ın ünlü isimlerinden sinema sanatçısı Bulut Aras'ı Sarıkız Muhtarlığında ziyaret etti. Başkan Arslan'ın selamlarını iletti. Belediye Sözcüsü Tayfun Canlı, Edremit Belediyesi olarak her zaman yanlarında olduklarını belirterek, “Değerli sanatçılarımızın ilçesinde ikamet ediyor olmasından mutluluk duyuyoruz. Bulut Aras ağabeyimize Başkanımızın selamlarını iletip, sağlıklı huzurlu günler diledik” dedi. Sanatçı Bulut Aras ise 2000 yılında film çekimi için geldiği bölgeye hayran kaldığını ve ev alarak yılın büyük bölümünü Akçay'da geçirdiğini ifade etti, “Belediye Başkanımıza ve belediye görevlilerine gösterdikleri duyarlılık nedeniyle te teşekkür ediyorum” dedi. Ziyarette Sarıkız Mahallesi Muhtarı Erhan Demirel'de hazır bulundu.