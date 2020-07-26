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Edremit Belediyesi'nden su kaplumbağalarına can suyu

Balıkesir’in Edremit Belediyesi su seviyesi azalan dere yataklarına su takviyesi yaparak su kaplumbağalarının yaşam alanlarını iyileştiriyor.

Balıkesir'in Edremit Belediyesi su seviyesi azalan dere yataklarına su takviyesi yaparak su kaplumbağalarının yaşam alanlarını iyileştiriyor.


Yaz döneminde artan hava sıcaklığıyla birlikte ilçedeki derelerin su seviyesindeki azalma, alanda yaşayan su kaplumbağalarının hayatını tehdit etmeye başladı. Vatandaşlardan gelen ihbar üzerine harekete geçen Edremit Belediyesi ekipleri, Altınkum Kazdağı Caddesi boyunca uzanan dere yatağına giderek tonlarca su takviyesi yaptı. Yapılan su takviyesiyle dere yataklarının yeterli doluluğa ulaştırılarak su kaplumbağalarının yüksek sıcaklıklardan etkilenmeden yaşamlarını sürdürmesi amaçlanıyor. Edremit Belediyesi Altınkum Sorumlusu Nevzat Tek, Çevrede yaşayan vatandaşlara ilgileri nedeniyle teşekkür etti. Su kaplumbağalarının tehdit altında kalmaması için incelemelerde bulunarak Edremit genelindeki dere yataklarında aynı çalışmayı sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

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