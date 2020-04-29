Edremit Belediyesi'nden tarıma ciddi yatırım

Balıkesir'in Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, seçim sürecinde verdiği sözü tutarak Edremit Belediyesi'nin 25 yıldır ekim yapılmayan arazilerini tarıma kazandırıyor.

COVİD-19 salgını sebebiyle tarımsal üretimde meydana gelebilecek aksamaların da önüne geçmek isteyen Başkan Arslan Bostancı, Çıkrıkçı ve Ayva Çukuru bölgelerinde tarımsal faaliyetleri hızlı bir şekilde başlattı. Bölgede kurulan kooperatiflerle ortak hizmet projeleri üretilerek makine - ekipman desteği Edremit Belediyesi tarafından sağlandı. Ekim, can suyu gübreleme, damla sulama ve su hattı işlerini aynı anda yapan ve 1 günde 40 dönüm araziye ekim yapabilen yeni nesil makinelerle Edremitli çiftçiler daha verimli üretim yapabilecekler. Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, yaptıkları çalışmayla Edremit'te tarımsal faaliyetlerin canlandırılması ve Türkiye'nin can damarı olan tarımı güçlendirmeyi hedeflediklerini ifade etti. Arslan sözlerine şu şekilde devam etti: “Hiçbir bahanenin arkasına sığınmadan, seçim döneminde verdiğimiz sözleri yerine getiriyoruz. Edremit Belediyesi olarak, kooperatifimize hibe ettiğimiz fide ekim makinesiyle çiftçilerimiz artık daha verimli şekilde üretim yapabilecekler. Edremitli çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Projemize vermiş oldukları destek ve katkılardan dolayı Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Metin Tunçer'e, Tarım Komisyonu Başkanı ve Belediye Meclis Üyesi Hasan Güçlü Sakallı'ya, Tarım Komisyonu Üyesi ve Belediye Meclis Üyesi Metin Aktaş'a, Edremit Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürü Ibrahim Atiş'a, Tarımsal Hizmetler Danışmanı Yurt Yıldırım'a, Çıkrıkçı Mahalle Muhtarı Tahsin Yıldız'a teşekkür ediyorum. Çiftçilerimizi desteklemeye ve tarımsal faaliyetlerimizi büyütmeye devam edeceğiz” dedi.