Edremit Belediyesi'nden üniversiteye hazırlık kursu

Balıkesir'in Edremit Belediyesi Atatürk Gençlik Merkezi'nde lise çağındaki öğrenciler için ücretsiz üniversiteye hazırlık kursları açılıyor.

Edremit Belediyesi tarafından 11-12. sınıf ve mezun öğrencilere yönelik “Üniversiteye Hazırlık Destek ve Yetiştirme Kursları”nın kayıtları açıldı. Başvurular Atatürk Gençlik Merkezi'nde 27 Şubat tarihinde başlarken talebe göre kurslar belirlenecek. Öğrencilerin başvuruları neticesinde ders türleri, ders saatleri hazırlanarak kurslar başlayacak.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, “Gençlerimizin hayallerine ulaşması için çalışıyoruz. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin ideallerini gerçekleştirmek, geleceğe hazırlamak konusunda onlara bir nebze olsun katkı sağlamak istiyoruz. Hayatlarına yön verecekleri bu yolda her zaman yanlarındayız.” dedi. Başkan Arslan, diğer kursların da devam edeceğinin altını çizdi.