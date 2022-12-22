Edremit Belediyesi'nden yollara bakım

Balıkesir'in Edremit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ilçe genelinde sürdürdüğü yol bakım onarım çalışmalarına şehir merkezinde devam ediyor.

Edremit'te, ilçenin en işlek caddelerinden biri olan Maşat Caddesi'nde tamirat çalışmaları sürüyor. Kötü mevsim koşullarında vatandaşların mağduriyet yaşamaması, araç geçişlerinde sorun oluşmaması için çalışmalara hız verildi. Doğalgaz ve internet altyapı çalışmalarından dolayı bozulan, yıpranan yollara müdahale ediliyor. Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Gazicelal Mahallesi'ndeki Maşat Caddesi ve bağlantılı sokaklarda kilitli parke taşlarının bakım ve onarımını gerçekleştiriyor. Kent genelindeki bozuk yollar tek tek tespit edilerek düzenleme ve yenileme çalışmaları devam edecek.