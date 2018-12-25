Edremit Belediyesi'ne Bulgarlar'dan kardeş ziyareti

Balıkesir'in Edremit Belediyesi'nin kardeş şehri Bulgaristan'ın Madan Kenti Belediye Başkanı Fahri Molaysenov ve Madan Meclis Başkanı Behchet Sirakov ve beraberindeki 27 kişilik heyet resmi ziyaret için ilçeye geldi.

Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, üç günlük resmi ziyaret için ilçeye gelen Bulgaristan'ın Madan Belediye Başkanı Fahri Molaysenov, Madan Meclis Başkanı Behcet Sirakov ve meclis üyeeri ve belediye görevlilerinden oluşan 27 kişilik heyeti makamında ağırladı. Edremit Belediye Meclis üyelerinin de hazır bulunduğu ziyarette Başkan Saka yaptığı açıklamada, öncelikle ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirti, "Belediye Başkanımız Fahri Molaysenov ve bölgenin Milletvekili Hayri Sadıkov, benim kardeşlerim gibiler. Kardeşlerimizle bir arada olmaktan son derece mutluyum. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ‘Yurtta barış, ülkede barış' sözü doğrultusunda karşılıklı diyalog içerisinde kardeşliğimizi ve işbirliğimizi geliştirmeye devam edeceğiz."dedi. Madan Belediye Başkanı Fahri Malaysenov ise yeniden Türkiye'de ve Edremit'te bulunmaktan mutlu olduklarını ifade etti, “Uzun yıllara dayanan kardeşliğimizin göstergesi olarak bizleri misafir ettiğiniz için teşekkür ederiz. Birlikte ortak çalışmalar yapmaktan mutlu olacağız. Sizleri de Bulgaristan'a bekliyoruz” dedi. Ziyarette karşılıklı iş birliği içerisinde ortak projeler oluşturulması ve Avrupa Birliği'nin ilgili birimlerine sunulması hakkında görüş alış verişinde bulunuldu.

Bulgar heyeti resmi görüşmelerin ardından Edremit'te ki Atatürk Evi'ni ziyaret edip ve ilçenin tarihi ve doğal güzelliklerini gezdiler.