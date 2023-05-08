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Edremit Belediyesi'nin acı günü

Balıkesir’in Edremit ilçesinde uzun yıllar Edremit Belediyesi’nde Zabıta Memuru olarak görev yapan Nizamettin Çoban geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybetti.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde uzun yıllar Edremit Belediyesi'nde Zabıta Memuru olarak görev yapan Nizamettin Çoban geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybetti.


Uzun yıllardan bu yana Edremit Belediyesi'nde zabıta memuru olarak görev yapan Nizamettin Çoban geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybetti. Çoban'ın cenazesi çalıştığı Edremit Belediyesi önüne getirilerek çalışanlardan helallik alındı. Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan “Mesai arkadaşımız Zabıta Memuru Nizamettin Çoban'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine sabır diliyoruz. Başımız sağ olsun.”dedi.


Cenaze daha sonra Ersözler Camiinde kılınan cenaze namazı sonrasında son yolculuğuna uğurlanacak.

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