Edremit Belediyesi'nin acın günü

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Edremit Belediyesi'nde görev yapan ve vefat eden iki personel son yolculuklarına uğurlandı.

Geçtiğimiz gün hayatını kaybeden Zabıta Komiseri Metin İlhan ve Fen İşleri Müdürlüğü çalışanı Yunus Kaplan, Cuma Namazından sonra kılınan cenaze namazlarının ardından son yolculuklarına uğurlandı. Zabıta Komiseri İlhan Bekir Efendi Camiinde, Kaplan için Darsofa Camiinde kılınan cenaze namazı sonrasında helallik alındı. İlhan ve Kaplan mesai arkadaşlarının omuzları üzerinde cenaze araçlarına taşındılar. Her iki cenaze daha sonra toprağa defnedildi.

Ayrıca Edremit Belediyesi sosyal medya hesabı üzerinden "İki mesai arkadaşımızı art arda kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Belediyemizde görevli Zabıta Komiserimiz Metin İlhan ve Fen İşleri Müdürlüğümüzde çalışan Yunus Kaplan'ı son yolculuklarına uğurladık. Mesai arkadaşlarımızın ailelerinin acısını paylaşıyor, başsağlığı ve sabır diliyoruz. Mekanları cennet olsun" denilerek taziye mesajı yayınlandı.