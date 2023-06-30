Edremit Belediyesi'nin ata tohumu projesi büyüyor

Balıkesir Edremit Belediyesi'nin genetiği bozulmamış ata tohumlarının üretildiği “Cumhuriyet Çiftlikleri” projesi büyümeye devam ediyor. 3 yıldır Çıkrıkçı Mahallesi'nde bulunan belediye arazisinde çoğaltılan tohumlar çeşitlendiriliyor.

Edremit Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, Çıkrıkçı Mahallesi yolu üzerindeki 7 dekarlık arazide ata tohum “yerli tohum” üretimi yapıyor. 3 yıldır sürdürülen projeden elde edilen ürünler çeşitlendirilirken, hasat döneminde alınan uygun meyvelerdeki tohumlar üretim dönemi öncesi vatandaşlara ücretsiz veriliyor. Üreticinin desteklenmesi, sebze fidesini tanıtmak ve saksıda da olsa sebze yetiştirmesi amacıyla vatandaşa katkı sağlaması hedefleniyor. Bunun yanı sıra çeşitlendirme için yerli tohumlarda yaz sebzelerinden 13 bitkiden çalışılıp 34 çeşit domates, 6 çeşit salatalık, 19 çeşit biber, 23 çeşit fasulye ve daha pek çok ürün ile beraber toplam 144 çeşit; kışın 7 çeşit marul, 4 çeşit lahana olmak üzere toplam 22 çeşit ürün üzerinde çalışma yapılıyor.

Üretim çeşitliliğinin daha da artacağını belirten Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, “Göreve geldiğimiz ilk günden beri söylediğimiz 3T kalkınma projesinin bir ayağı tarım projemiz çerçevesinde yerli tohumlarımızdan ürünler elde ediyoruz. Binlerce yıldır bu topraklarda varlığını sürdürmüş bereketli ürünlerimizi tekrar yetiştiriyor, çıkan tohumlarımızı da vatandaşlarımızla paylaşıyoruz. Cumhuriyet Çiftliklerimizde üretim artacak, çalışmaya ve yerli tohumu desteklemeye devam edeceğiz.” dedi. AR-GE faaliyetleri çerçevesinde reçellik patlıcanlardan hazırlanan patlıcan reçelinin de üretilerek yapılan analizlerden olumlu sonuç çıktığını üretim planlamasına başlandığı da ifade edildi.