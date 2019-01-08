Edremit Belediyesi'nin kar mücadelesi sürüyor

Balıkesir'in Edremit Belediyesi Kazdağları'nda etkili olan kar yağışına karşı Edremit-Yenice yolunda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kazdağları'nda etkili olan kar yağışına karşı Edremit Belediyesi ekipleri Edremit-Yenice yolunun Hanlar mevkiinde 24 saat boyunca çalışmalarına devam ediyor. Vatandaşların kardan olumsuz etkilenmemesi için çalışan ekipler yolun açık tutulması için Karayolları ekiplerine destek olarak kar temizleme ve kürüme çalışmaları yapıyor. Ayrıca yoldan çıkan ya da mahsur kalan araçlar da belediye ekipleri tarafından kurtarılıyor. Karayolları ve Belediye ekipleri vatandaşları zincirsiz veya kış lastiği olmadan yola çıkmamaları hususunda uyarıyor. Kar yağışının birkaç gün daha bölgede etkisini sürdürmesi bekleniyor.