Edremit Belediyesi'nin trafik çalışmaları ödüllendirildi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Trafik Haftası 75. Yıl Ortaokulu'nda kutlandı. Etkinliklerde Edremit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeli İsmail Bıçakçı yaptığı çalışmalardan dolayı “Yılın Belediye Trafik Memuru” seçildi.

Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında öğrencilere Karagözoğlu İlkokulu önünde uygulamalı trafik eğitimi verildi. Eğitime çocuklarla beraber Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Belediye Başkan Vekili Mustafa Deniz Eker, Başkan Yardımcısı Metin Tunçer, İlçe Emniyet Müdürü Zafer Sönmez, İlçe Jandarma Komutanı Özkan Kavak ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç katıldı. Eğitimden sonra 75. Yıl Ortaokulu'nda gerçekleştirilen törende şiir, skeç ve trafik eğitimi kısa film gösterimi yapıldı. Bununla birlikte yapılan ödül töreninde 2019 yılı "Yılın Belediye Trafik Memuru" seçilen Edremit Belediyesi Zabıta personeli İsmail Bıçakçı ödülünü Başkan Vekili Mustafa Deniz Eker'den aldı.