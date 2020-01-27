Edremit Belediyesi'nin yardım kampanyasına büyük destek

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Edremit Belediyesi'nin Elazığ ve Malatya'da yaşanan deprem sonrası başlattığı yardım kampanyası büyük destek gördü.

Elazığ ve Malatya'da yaşanan deprem sonrasında Balıkesir'in Edremit ilçesinde Edremit Belediyesi tarafından başlatılan yardım kampanyasına yüzlerce vatandaş destek verdi. Giyim, yorgan gibi bölgenin ihtiyacı olan yardım malzemeleri aralarında Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'ın da bulunduğu ekip tarafından tasnif edilerek kutulandı.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan “Elazığ ve Malatya'da meydana gelen deprem ülkemizi derinden yaraladı. Yaşanan depremden yaralı şekilde kurtulan ve evleri yıkılan kardeşlerimizin acılarına bir nebze de olsa ortak olabilmek için düzenlediğimiz yardım kampanyasına Edremitli hemşehrilerimiz kayıtsız kalmadı. Yardım tırımız yola çıkacak. Destek olan herkesten Allah razı olsun. Hayatını kaybeden tüm yurttaşlarımızı tekrar rahmetle anıyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.” Dedi.

Toplanan yardım malzemeleri gün içinde tıra yüklenerek deprem bölgesine gönderilecek