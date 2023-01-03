Edremit, Çanakkale Savaş Müzesine ev sahipliği yapıyor

12 yıldır Türkiye'yi dolaşmakta olan Çanakkale Savaş Müzesi 107. yıl etkinlikleri dahilinde Balıkesir Edremit ilçesine geldi.

03-13 Ocak 2023 tarihleri arasında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit Gençlik Spor ve Kongre Salonunda açık olacak müzeye okullardan yaklaşık 9 binin üzerinde öğrenci ziyareti gerçekleştirilecek. 400 metrekare kapalı alanda Çanakkale Savaşlarında kullanılmış bin objenin bulunduğu müzenin açılışını Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Edremit Milli Eğitim Müdürü Yaşar Ciğer ve gezici müze yetkilisi Cengiz Yörükaslan, Büyükşehir Belediyesi Yetkilisi Kazım Arslan öğrenciler ile birlikte yaptılar.

Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş “Çanakkale Gezici Müzesi tam 12 yıldır Türkiye'nin dört bir yanını geziyor. Bu gün bu müzeyi Edremit'te ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Tam 9 bin çocuğumuzu belli bir periyot içerisinde gezecekler. Çanakkale ruhunu bu çocuklara en güzel şekilde anlatacağız. Burada gördükleri inşallah en kısa zamanda da Çanakkale'ye gitmelerine vesile olacaktır diye ümit ediyorum” dedi.

Gezici müze yetkilisi Cengiz Yörükaslan ise “12 yıldan bu yana Türkiye'yi dolaşıyor. Türkiye'nin hemen hemen her köşesine müzemizi götürdük. Oradakilere Çanakkale'yi anlattık. Özellikle öğrencilere yönelik bir program. Her gittiğimiz yerde öğrenci kitleleri programlanıyor. O program dahilinde geliyorlar. Biz onlara içeride bir Çanakkale anlatımı sunuyoruz. Ondan sonra da geziyorlar. Aşağı yukarı şimdiye kadar 30 milyon kişiye ulaştığımızı tahmin ediyoruz 12 senede.”dedi.

Çanakkale Gezici Müzesi 13 Ocak tarihine kadar Edremit ilçesinde gezilebilecek.