Edremit CHP'den 15 meclis üyesi aday adaylığını geri çekti

Balıkesir'in Edremit ilçesinde CHP'den 15 kişi mecilis üyesi aday adaylığını geri çekti.

Edremit ilçesinde mevcut CHP'li Belediye Meclisi üyeleri Mehmet Ertaş, Fatma Özgirgin, Coşkun Taşkın, Müberra Uyar Karaca ve Şengül Sönmez ile birlikte CHP'den meclis üyeliği başvurusu yapan Ahmet Çetin, Muharrem Akülker, Senem Çamtepe, Cavit Cebeci, Yüksel Eker, Osman Deliloğlu, Güneş Durgut, Çetin Kurt, Yılmaz Tezcan, Edremit 3. Noteri'ne giderek Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi, Edremit İlçe Seçim Kurulu ve Cumhuriyet Halk Partisi Edremit İlçe Başkanlığı'na gönderdikleri ihtarname ile adaylıklarını iptal ettiklerini bildirdiler. İhbarnamede, “31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi Edremit Belediye Meclis Üyeliği için yapmış olduğumuz adaylık başvurumuzu gördüğümüz lüzum üzerine geri çekiyoruz. Çekilme kararımızın yukarıda yazılı muhataplara iletilmesini rica ederiz” denildi.

Adaylıktan çekilen 15 kişi ardından Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka'yı ziyaret etti.