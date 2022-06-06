Edremit Devlet Hastanesi'nde yeni başhekim yardımcısı görevine başladı

Balıkesir'in Edremit Devlet Hastanesi Başhekim yardımcılığı görevine, İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Tevfik Çağıl Tezcan atandı.

Daha önce yine aynı hastanede çalışırken başarılı teşhisleri ile bilenen Kulak-Burun Boğaz Hastalıkları uzmanı emekli doktor İsmail Tezcan'nın oğlu olan Edremit Anadolu Lisesi mezunu ve Uludağ Üniversitesi'nde ihtisas yapan Dr. Tevfik Çağıl Tezcan, sırasıyla Van Gürpınar ardından ise Balıkesir Bigadiç ilçesinde görev yaptı. Ardından ise Mayıs ayında Edremit Devlet Hastanesi'ne atandı. Aynı hastanede Kadın Hastalıkları Uzmanı olan Ayşe Demirdöken Tezcan'ın eşi olan 35 yaşındaki Tevfik Çağıl Tezcan'ın bu göreve getirilmesi ilçede büyük memnunlukla karşılandı.

Tezcan, “Burası memleketim. Bu hastaneye yeni katacağımız çok şeyler olacak. Amacımız hizmet çeşitliliği ve kalite açısından daha üst seviyelere çıkarmak olacak. Edremit Devlet Hastanesi Başhekim yardımcılığına atanmak benim için heyecan verici. Halkımıza en güzel hizmeti sunmak için elimden gelen her türlü gayreti göstereceğim" şeklinde konuştu.