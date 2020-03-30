İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Edremit Devlet Hastanesi'nden emekli olan doktor hayatını kaybetti

Balıkesir’in Edremit ilçesi Devlet Hastanesi’nde görev yaparken bir süre önce emekliye ayrılan doktor hayatını kaybetti.

Balıkesir'in Edremit ilçesi Devlet Hastanesi'nde görev yaparken bir süre önce emekliye ayrılan doktor hayatını kaybetti.


Devlet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı olarak görev yapan Op. Dr. Kemal Tanju Başkan'ın tedavi gördüğü Balıkesir'de sabaha karşı yaşamını yitirdiği öğrenildi. Acı haber ilçede sağlık camiası içinde büyük üzüntüye neden oldu. Başkan'ın bir süredir karaciğer rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü ifade edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.