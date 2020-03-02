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Edremit Devlet Hastanesi'ne Kadın Doğum Uzmanı atandı

Edremit Devlet Hastanesi’nde büyük eksikliği hissedilen branşlardan Kadın ve Doğum Hastalıkları’na Op.

Edremit Devlet Hastanesi'nde büyük eksikliği hissedilen branşlardan Kadın ve Doğum Hastalıkları'na Op. Dr. Meryem Dilara Yetimoğlu atandı.


Devlet Hastanesi Başhekimi Necati Kelemençe "Hastanemize atanan Op. Dr. Meryem Dilara Yetimoğlu hasta kabulüne başladı. Doktorumuza, yeni görevinde başarılar dilerim."dedi.


Edremit'te hizmet etmekten gurur duyduğunu ifade eden Yetimoğlu, “Buraya severek geldim ve güzel bir ilçede görev yapmaktan dolayı mutluyum. Yöre halkına imkanlar dahilinde ne güzel hizmeti verebilmek için elinden gelen çabayı sarf edeceğim”diye konuştu.


2013 yılı Gazi Üniversitesi mezunu olan Yetimoğlu'nun evli ve 1 çocuk annesi olduğu ilk görev yerinin ise Edremit olduğu öğrenildi.

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