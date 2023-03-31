Edremit Devlet Hastanesi'nin İhalesi 8 Mayıs'ta

Mustafa Canbey, Edremit Devlet Hastanesi'nin inşaat ihale tarihini açıkladı.

Mustafa Canbey; “Uzun süredir her aşamasını takip ettiğimiz Edremit Devlet Hastanesinin proje aşamaları tamamlandı. Hastane ihalesi 8 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak ve bölgenin en modern ve donanımlı hastanelerinden biri olacak” dedi.

"Özellikle salgın döneminde ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıkan sağlık yatırımlarının şehrimize kazandırılması için yaptığımız çalışmaların hayata geçmiş olması bizleri sevindirmiştir." diyen Dr. Mustafa Canbey, Edremit'in her anlamda daha da gelişmesi ve kalkınması için çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.

"Amacımız daha yaşanılabilir bir Balıkesir." ifadelerini kullanan Canbey, sözlerini şöyle tamamladı: “Destekleri için başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'ya, Yatırımlardan Sorumlu Bakan Yardımcımız Sayın Halil Eldemir'e ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Balıkesir'imize ve Edremit'imize hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı.