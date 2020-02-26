Edremit “ELDW Partner City” ödülüne layık görüldü

Avrupa Konseyi'nin Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi tarafından düzenlenen yıllık “Koordinasyon Toplantısı”na davet edilen Balıkesir'in Edremit Belediyesi, “2019 Avrupa Yerel Demokrasi Haftası” kapsamında organize ettiği başarılı etkinliklerden dolayı Kongre Komisyonu tarafından “ELDW Partner City” ödülüne layık görüldü.

Fransa'nın Strazburg kentinde bulunan Avrupa Konseyi merkezinde ki yıllık Koordinasyon Toplantısına davet edilen Edremit Belediyesi'ni temsilen Belediye Başkan Yardımcısı Tümdeniz Çelebi, Özel Kalem Müdürü Tayfun Canlı, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Tamer Acar katıldı.

2020 Avrupa Yerel Demokrasi Haftası'nın yeni yıllık temasına karar vererek organize edilen aktiviteler konusunda Avrupa'dan katılan yerel yöneticilerle “İyi Uygulama Örnekleri” paylaşıldı.

Edremit Belediyesi Avrupa Yerel Demokrasi Haftası kapsamında ilçedeki öğretmenlerin, öğrencilerin, dezavantajlı vatandaşların ve genç siyasetçilerin katılımıyla organize ettiği etkinliklerin sunumunun ardından, Avrupa Konseyi üyeleri, Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'a olumlu yorumları ve takdirlerini ifade ettiler.

Başkan Selman Hasan Arslan adına ödülü alan Belediye Başkan Yardımcısı Tümdeniz Çelebi, Edremit Belediyesi'ni ödüle layık gören Avrupa Konseyi yetkililerine teşekkür etti. Başkan Yardımcısı Çelebi, “İlçemizin adını Avrupa'da duyurmak, Avrupa Konseyi gibi bir kuruluştan ödül almak Edremit'imiz adına onur ve gurur verici. Büyüyen ve gelişen Edremit'i her alanda olduğu gibi uluslararası alanda da daha yukarılara taşımak için çalışmaya devam edeceğiz. Bu ödülün kazandırılmasında emeği geçen personelimize teşekkür ediyorum” dedi.

Özel Kalem Müdürü Tayfun Canlı tören sonunda yaptığı açıklamada, “Zeus'un doğduğu Kuzey Ege'nin incisi Kaz Dağlarının eteğinde bulunan, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan, yeşiliyle mavisiyle memleketimiz Balıkesir Edremit'e saygılarımızı sunuyoruz. Burada bulunan herkesi sevginin temel alındığı Edremit'imize davet ediyoruz” dedi.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Tamer Acar ise şöyle değerlendirdi “Bu ödülü almamızdaki sebeplerden birisi toplumun her kesimine hitap eden etkinlikler, sosyal yardım konularında Avrupa standartlarını yakalayarak ve bu ödülü alarak Avrupa Konseyinde Edremit'imizi temsil etmekten bu gurur duyduk” dedi.