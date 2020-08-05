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Edremit Emniyet Müdürlüğü görevinde Çınar dönemi

Balıkesir’in Edremit ilçe Emniyet Müdürlüğü görevine, Balıkesir İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Çınar atandı.

Balıkesir'in Edremit ilçe Emniyet Müdürlüğü görevine, Balıkesir İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Çınar atandı.


Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevini yürüten Hasan Çınar, Edremit'teki görevine başladı. Çınar'ın Balıkesir'de özellikle terörle mücadele başta olmak üzere uyuşturucu ve organize suç örgütleri yanında hırsızlık olayları üzerine başarıları ile tanınan şube müdürlükleri görevinde bulunduğu olduğu öğrenildi. Çınar, “Görevimizi en iyi şekilde yapacağız.7/24 halkımızın hizmetindeyiz. Bölge halkının huzuru bizim huzurumuz olur” şeklinde konuştu.

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