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Edremit Emniyet Müdürü dünya evine girdi

Edremit Emniyet Müdürü Zafer Sönmez, Birsen Uçar ile dünya evine girdi.


Edremit Emniyet Müdürü Zafer Sönmez ve Birsen Uçar'ın nikahını Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz kıydı. Edremit Belediyesi Evlendirme Dairesi'nde düzenlenen törende, çiftin nikah şahitliğini Balıkesir'e yeni atanan İl Emniyet Müdürü Hasan Onar ve Edremit Belediye Başkanı Hasan Arslan ve yaptı. Çiçek bahçesine dönen salondaki nikah töreninde, başkan Yılmaz ve diğer katılanlar çifte bir ömür boyu mutluluklar diledi.

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