Edremit Fernur Sözen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden bir proje daha

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Fernur Sözen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri hazırladıkları proje ile TÜBİTAK yarışmasında Bursa'da ilçeyi temsil edecekler.

Bu yıl 51. si düzenlenen TÜBİTAK Lise Öğrencileri Arası Araştırma Projeleri Yarışması (2204) Bursa bölge finalinde Fernur Sözen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden öğrencilerinden Yusuf Karahan ve Yılmaz Önder Canbaz ile danışman öğretmenleri Mehmet Kural'ın hazırladıkları fizik alanındaki "Faraday'ın Mirası Melezbit İle Frenlemede Isı İle Kaybolan Mekanik Enerjiyi Elektrikle Değerlendirmek" başlıklı projeleri sergilenmeye layık görüldü.

TÜBİTAK liseler arası proje yarışmasında 2016 yılında Eskişehir bölge ikinciliği, 2018 yılında Bursa bölge birinciliği ve Türkiye birinciliği, 2019 yılında 2 proje ile Bursa bölge birincilikleri elde eden Edremit Fernur Sözen Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi "gençlik grubu hayat sanatla güzel" adlı projesiyle gençlik ve spor bakanlığından destek almaya hak kazanmıştı.