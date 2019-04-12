Edremit geleceğin mühendislerini yetiştiriyor

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Salih Korkut Budaras İlkokulunda düzenlenen törenle Kodlama ve Robotik Atölyesi'nin açılışı yapıldı.

Açılış konuşmasını yapan Okul Müdürü İzzet Kızmaz, öğrencilerin kodlama ve robotik bilgisine ulaşabilecekleri aynı zamanda uygulama yapabilecekleri Kodlama ve Robotik Atölyesi'nin açılmasında büyük destek veren Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı'ya ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç'a teşekkür etti. Açılış törenine Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç, Şube Müdürü Hasan Delibey, okul/kurum müdürleri ve öğretmenler katıldı.

Kaymakam Sırmalı: “Teknolojik gelişmeler, hem yaşamımızı hem de iş yapma şekillerimizi değiştirecektir. Gelecekte bazı meslekler ortadan kalkarken bazıları daha fazla gelişecek, bunun yanı sıra, bugün hiç bilmediğimiz meslek dalları da ortaya çıkacaktır. Bu bilgi ve teknoloji düzeyine daha önce ulaşan ülkeler küresel ekonomide daha büyük pay alacaklar ve hatta dünya ekonomisinde söz sahibi olabileceklerdir. Teknolojinin hızla geliştiği son dönemde, kodlama ve robotik atölyelerinde verilecek olan eğitim sayesinde çocuklar teknolojiyi sadece tüketmekle kalmayacak aynı zamanda da teknoloji üreten bir nesil olarak yetişecekler. Ülkemizin güzel yarınları için ilkokul sıralarından başlamak üzere geleceğin başarılı mühendislerini yetiştirmek istiyoruz. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'müzün desteği, okul idarecilerinin, öğretmenlerinin özverisi ve gayretiyle hazırlanan yeni bir Kodlama ve Robotik Atölyesi'nin açılışını daha gerçekleştirdik, okulumuza ve öğrencilere hayırlı olmasını diliyorum. İlçemizde bu tür atölyelerin sayısını arttırmanın ve öğrencilerimize en iyi eğitim imkanlarını hazırlamanın gayreti içerisinde olmaya devam edeceğiz.” dedi.