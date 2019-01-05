Edremit gençliği sabah namazında buluştu

Balıkesir'in Edremit İlçesinde Memur-Sen Konfederasyonuna bağlı Eğitim-Bir-Sen Edremit İlçe Temsilciliği, Genç Memur-Sen Edremit İlçe Temsilciliği ile Edremit Gençlik Merkezi Müdürlüğü tarafından “ Edremit Gençliği Sabah Namazında Buluşuyor” etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında ilk olarak Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Edremit Müftüsü Sait Emin Arvas, Edremit Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Fethi Bilge, Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç, Memur-Sen&Eğitim-Bir-Sen Edremit İlçe Başkanı Muharrem Yenigün, Eğitim-Bir-Sen Edremit İlçe Başkan Yardımcıları Ahmet Taş, Hasan Zörer ve Selman Sönmez, Genç Memur-Sen Edremit İlçe Başkanı Muhammet Çiftci, Edremit Anadolu İmam Hatip Lisesi, Fatih İmam Hatip Ortaokulu, 15 Temmuz Şehitler İmam Hatip Ortaokulu ve Turhan Dökmecioğlu İmam Hatip Ortaokulu'nda okuyan öğrenciler, öğretmenler, veliler ve idarecilerin yoğun katılımıyla Bekir Efendi Camiinde sabah namazı kılındı.

Namaz sonrası Edremit Müftüsü Sait Emin Arvas tarafından “Sabah Namazının Önemi ve İnaçlı Nesillerin Yetiştirilmesi” temalı kısa bir konuşma yapıldı ve dua edildi. Ardından misafirlere ve öğrencilere Edremit Öğretmenevinde çorba ikramı yapıldı. Etkinlik hakkında konuşan Memur-Sen Eğitim-Bir-Sen Edremit İlçe Başkanı Muharrem Yenigün “14 Şubat 1992 de Eğitimci, şair, yazar rahmetli Mehmet Akif İnan ve arkadaşları tarafından kurulan Eğitim-Bir-Sen üyelerinin özlük ve ekonomik haklarının iyileştirilmesinin yanında toplumun kültür alt yapısını oluşturan milli ve manevi değerlerimize sahip çıkmak, insanımızın değer yargılarına saygılı olmak ilkeleri gereği gençliğimizin milli ve manevi değerleri kazanması için değişik etkinlikler gerçekleştirmektedir. Milli Eğitim Başkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve İHH işbirliğiyle okullarda yürütülen Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var Projesi, Milli Eğitim Bakanlığı ve Genç Memur-Sen ile birlikte yürütülen Bir Bilenle Bilge Nesil Projesi bu çalışmaların en güzel örnekleridir. Bugün de Balıkesir Valimiz Ersin Yazıcı ve İl Milli Eğitim Müdürümüz Yakup Yıldız tarafından başlatılan ve ilçemizde de Kaymakamımız Ali Sırmalı himayelerinde yürütülen BENGİ Projesi Değerler Eğitimi kapsamında 2018-2019 Eğitim Öğretim yılı başından beri ilçemizdeki İmam Hatip Ortaokulları ve İmam Hatip Lisesi tarafından yürütülen Sabah Namazı Buluşmalarının 1. Dönem sonu finalini yapmak için Eğitim-Bir-Sen Edremit İlçe Temsilciliği, Genç Memur-Sen Edremit İlçe Temsilciliği ile Edremit Gençlik Merkezi Müdürlüğü işbirliğiyle Edremit Gençliği Sabah Namazında Buluşuyor Etkinliğini gerçekleştirdik. Etkinliğimize katılan Ali Sırmalı'ya, protokol üyelerimize, okul idarecisi, öğretmen, veli ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. İnşallah 2. dönemde diğer okullarımızdan öğrencilerin katılımıyla daha geniş katılımlı buluşmalarda bir araya geliriz ” dedi. Edremit İlçe Kaymakamı Ali Sırmalı da etkinliği gerçekleştiren Eğitim-Bir-Sen Edremit İlçe Temsilciliği, Genç Memur-Sen Edremit İlçe Temsilciliği ile Edremit Gençlik Merkezi Müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti.