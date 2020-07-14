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Edremit Hükumet Konağında Covid-19 alarmı

Balıkesir’in Edremit ilçesi Nüfus Müdürlüğünde hizmetli olarak çalışan bir personelin Covid-19 testi pozitif çıktı.

Balıkesir'in Edremit ilçesi Nüfus Müdürlüğünde hizmetli olarak çalışan bir personelin Covid-19 testi pozitif çıktı. Müdürlük personeli tedbir amaçlı evlerinde karantinaya alındı.


Edinilen bilgiliye göre, Edremit Kaymakamlığı Nüfus Müdürlüğünde görevli olarak çalışan hizmetli personelin Covid-19 testi pozitif çıktı. Nüfus Müdürlüğünde görevli personellere Covid-19 testi yapıldı. Nüfus Müdürlüğü çalışanlarının tedbir amaçlı 14 gün evlerinde karantinaya alındıkları öğrenildi. Nüfus müdürlüğünde testi pozitif çıkan personel ile teması olmayan 3 personel, geniş güvenlik önlemleri altında yapılan dezenfekte işlemleri ardından hizmet vermeye devam ediyor.

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