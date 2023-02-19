Edremit için acil eylem planı toplantısı

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan Edremit'teki sivil toplum kuruluşu temsilcileri, oda başkanları ve muhtarlar ile bir araya geldi. Atatürk Gençlik Merkezi'nde yapılan toplantıda deprem konusunda Edremit için acil eylem planı konuşuldu.

Edremit Atatürk Gençlik Merkezi'nde gerçekleşen toplantıda Kahramanmaraş merkezli 11 ilde yıkıma neden olan depremden sonra Edremit için belediyenin yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verildi. Edremit'in acil eylem planı hakkında açıklamalarda bulunan Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile bir araya gelerek imar ruhsatları verilmesini durdurduklarını belirtti. Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü'nün hayata geçirileceğini gerekli önlemlerin alınacağını da sözlerine ekledi.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, “Edremit bu felakette büyük bir dayanışma örneği gösterdi. Özellikle Edremit'in gençlerine özverili çalışmalarından dolayı şükranlarımızı sunuyoruz. Kısa sürede ciddi bir çalışmayla kentimizin risk haritasını çıkardık. Kentin tüm unsurları sivil toplum kuruluşları ile birlikte hareket edeceğiz. Bu yaşanan felaket hepimizi ürküttü. Edremit deprem kuşağının üzerinde ciddi riskli bir bölgede yaşıyoruz. Kaybedecek zamanımız yok. Bizim artık Edremit'te depreme dirençli bir kent dönüşümüne acilen başlamamız gerekiyor. Bir eylem planı oluşturacağız, Edremit'in bütün dinamikleri ile birlikte bu eylem planını ortaya koyup bir bir hayata geçireceğiz.” dedi.

Toplantıya Edremit Belediyesi Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri, birim müdürleri, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, esnaf odaları başkanları katıldı.