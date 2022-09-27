Edremit İl Güvenlik Toplantısına ev sahipliği yaptı

Toplantıya Edremit ilçesi ev sahipliği yaptı

Toplantıda, turizm sezonunda güvenlik ve asayişe yönelik yürütülen çalışmalar ele alındı. Katılımcılarla fikir alış verişinde bulunan Şıldak geniş bir coğrafyada bulunan Balıkesir'in koordinasyon içerisindeki yürütülen faaliyetler noktasında şanslı bir vilayet olduğunu dile getirdi. Vali Hasan Şıldak, yeni dönemdeki uygulamalarında değerlendirildiği toplantıda koordineli çalışmanın önemine bir kez vurgu yaptı. Şıldak, “Kararlarımızı uygulamaya geçirme konusunda hassasiyet göstermek ve uyumlu olmak zorundayız. Değerlendirmeleri yapıp hazırlıklarımızı, çalışmalarımızı dinamik değişkenliğe uygun bir şekilde yürütmek durumundayız. İlimiz çok geniş bir alana sahip bir turizm şehri. Bu açıdan bakıldığında çeşit çeşit yörelerden insanların İlimize geldiğini düşündüğümüzde toplumun her katmanıyla etkileşim halinde olduğumuz bir pozisyonda olmalıyız” diye konuştu.

Vali Şıldak, yaklaşan zeytin hasat döneminde hırsızlık vakalarının olmaması için tüm hazırlıkların eksiksiz yerine getirilmesi talimatı verdi.

Vali Şıldak başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş, Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Erdek Kaymakamı A. Atakan Atasoy, Havran Kaymakamı Enver Özderin, Gömeç Kaymakamı Şeref Gülser, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb Ali Yıldız, Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutan Vekili SG. Bnb. Ahmet Yakın, İlçe İlçe Emniyet Müdürleri ve İlçe Jandarma Komutanları katıldı.