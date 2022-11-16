İhlas Haber Ajansı

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Edremit İlçe Emniyet Müdürü Burak Lehimer, makamında kalp krizi geçirdi

Edremit İlçe Emniyet Müdürü Burak Lehimer, görevi esnasında kalp krizi geçirdi.

Lehimer'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.


Edinilen bilgiye göre, makamında fenalaşan Edremit İlçe Emniyet Müdürü Burak Lehimer, hemen hastaneye kaldırıldı. İlk müdahalesi bir özel hastanede yapılan Müdür Lehimer, ardından Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.


Anjiyo yapılarak 5 damarının tıkalı olduğu öğrenilen Lehminer'in sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisine Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Eyüp Avcı tarafından hastanede devam edildiği belirtildi.


Ameliyata alınacağı öğrenilen Lehimer'i Edremitli gazeteciler ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

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