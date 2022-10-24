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Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü Ciğer'e, Belediye Başkanı Arslan'dan ziyaret

Balıkesir’in Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Edremit İlçe Millî Eğitim Müdürü Yaşar Ciğer’i ziyaret etti.

Balıkesir'in Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Edremit İlçe Millî Eğitim Müdürü Yaşar Ciğer'i ziyaret etti.


Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Edremit'te göreve yeni başlayan İlçe Millî Eğitim Müdürü Yaşar Ciğer'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'ı makamında ağırlayan İlçe Millî Eğitim Müdürü Yaşar Ciğer, nazik ziyaretleri için kendisine müteşekkir olduğunu ifade etti.

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