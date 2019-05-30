Edremit ilçesinde 46 Kıbrıs gazisine "Milli Mücadele Madalyası ve Beratı" verildi

Balıkesir'in Edremit ilçesindeki bir otelde düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kıbrıs gazileriyle sohbet eden Vali Ersin Yazıcı, milli mücadele ruhuyla memleket adına yapılan görevin kutsal olduğunu söyledi.

Hayatlarını kaybeden gazileri ve aziz şehitleri rahmet ve minnetle yâd eden Vali Yazıcı, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Mücadele Madalyaları, KKTC ve Türkiye arasındaki gönül birliğinin nişanesidir. Bu madalyalar kuşaktan kuşağa aktarılarak böyle bir mücadelenin verilmiş olduğunu simgeleyecek. 1974 Kıbrıs Barış Harekâtına katılarak bu gururu, mutluluğu ve zaferi bize yaşatan değerli gazilerimize bu madalya ve beratı tevcih etmekten gurur duyuyorum. Kıbrıs Barış Harekâtı Türk tarihinde önemli bir kahramanlık örneği. Biz millet olarak bundan 45 yıl önce göstermiş olduğunuz üstün fedakârlıktan ve üstün başarıdan dolayı hepinize minnet ve şükranlarımızı iletiyoruz. Bu vesileyle ebediyete intikal eden gazilerimize Allah'tan rahmet diliyor, hayatta olan gazilerimize de sağlıklı, mutlu, hayırlı ömürler diliyorum. " ifadelerini kullandı.

İftar yemeğiyle sona eren programa, Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı,19. Motorlu Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Osman Aytaç, Edremit Belediye Başkanı Hasan Arslan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ahmet Çakar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Kıbrıs Gazileri ile aileleri katıldı.