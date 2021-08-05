Edremit Kahveciler Odası'nda toplantı

Balıkesir'in Edremit ilçesi Kahveciler Gazinocular ve Otelciler Esnaf Odası Başkanı Mustafa Aydoğan, kahvehane ve kıraathane işletmecisi esnafının yeniden kapanmayı kaldıracak güçte olmadığını bildirerek, en az 2 doz aşı olmayan vatandaşların işletmelere kabul edilmemesi kararının uygulanmaya başladığını bildirdi.

Kahveciler Odası'nda basın toplantısı düzenleyen Aydoğan, Türkiye Kahveciler, Kıraathaneciler ve Büfeciler Federasyonu'na bağlı meslek odalarının aldığı karar doğrultusunda, bundan sonra ülke genelindeki tüm kahvehane, kıraathane, internet kafe, play station, nargile salonu, bilardo salonu, bar meyhane, eğlence ve dinlenme yerlerinde en az 2 doz aşı olmayan vatandaşların işletmelere kabul edilmemesi kararının uygulanmaya başladığını bildirdi. Aydoğan, “Tüm dünya gibi ülkemizi de etkisi altına alan Covid-19 ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerden dolayı en fazla mağduriyet yaşayan kesim şüphesiz kahvehane, kıraathane, internet kafe, play station, nargile salonu, bilardo salonu, bar meyhane, birahane, eğlence ve dinlenme yeri işletmeci esnaflarımız oldu. Bu iş yerleri 16 Mart 2020 tarihinde kapatılmıştı. Her ne kadar belli başlı dönemlerde açılmalar olmuşsa da yaklaşık 16 ay boyunca oyun yasağı sebebiyle esnaflarımız maddi ve manevi olarak zor günler geçirmişlerdir” dedi.

Geçirilen zor günlerden sonra Temmuz başında esnafın yaşadıkları zor günlerin telafisi için iş yerlerini çok büyük heyecan ve umutla faaliyete geçirdiklerini altını çizen Aydoğan, şunları söyledi:

“Fakat havaların ısınması ile vatandaşlarımızın rehavete kapılması ve bazı vatandaşlarımızın aşı olmamaları, ayrıca korona virüse karşı daha hızlı yayılan mutant virüs sebebiyle vaka sayılarında büyük bir artış olduğu, vefat sayılarının ise arttığı gözlemlenmektedir. Çok büyük ümitlerle başladığımız normalleşme sürecinin salgının artması sebebiyle tekrar sona ermesi ve kısıtlamalar yaşanmasının hem ülkemiz ekonomisine hem de esnaflarımıza çok derin yaralar açacağı aşikardır. Kısıtlamalar sebebiyle zor günler geçiren kahvehane ve kıraathane işletmecisi esnaflarımız tekrar kapanmayı kaldıracak güçte değildir. Bu sebeple Türkiye Kahveciler, Kıraathaneciler ve Büfeciler Federasyonu'na bağlı meslek odalarımızın aldığı ortak kararla bugünden itibaren ülke genelindeki tüm kahvehane, kıraathane, internet kafe, play station, nargile salonu, bilardo salonu, bar meyhane, eğlence ve dinlenme yerlerinde en az 2 doz aşı olmayan vatandaşlarımızı kabul etmeyeceğimizi tüm kamuoyuna duyuruyor, salgın ve hastalıkların sona ereceği güzel günler diliyorum” şeklinde konuştu.